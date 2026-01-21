Guehi e Cunha tra i cinque giocatori da eliminare prima del GW23
Tra i cinque giocatori da eliminare prima del GW23 della FPL, Guehi e Cunha si distinguono come scelte strategiche da considerare. Con la prossima settimana di gioco in bilico tra cautela e opportunità, è importante valutare attentamente le mosse per ottimizzare la rosa. La decisione di trasferire questi giocatori può influire sulla gestione delle future oscillazioni e preparare al meglio il team per le sfide in arrivo.
2026-01-21 14:11:00 Breaking news: La settimana di gioco 23 della FPL si trova in quella scomoda via di mezzo: fai la tua mossa ora o esegui il trasferimento prima delle grandi oscillazioni delle partite in arrivo in GW24, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Per alcuni giocatori la pazienza è finita, mentre altri sono semplicemente vittime di infortuni o di scarsa forma. Questo è il momento ideale per riordinare la tua squadra, agire tempestivamente sulle scelte problematiche e liberare fondi prima che il panorama cambi la prossima settimana. Sia che tu stia guardando puntate a breve termine o costruendo per un gioco lungo, questi sono cinque giocatori che potrebbe essere il momento di vendere prima della scadenza del fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Gyokeres e Cunha tra i cinque giocatori da abbandonare prima del GW22Per la giornata 22 della FPL, Gyokeres e Cunha sono tra i cinque giocatori consigliati per essere abbandonati.
Leggi anche: Eze e James tra i cinque giocatori da eliminare prima della Gameweek 13
Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Calciomercato 2026, le news di martedì 20 gennaio; Calciomercato oggi: Fabbian alla Fiorentina, duello Juve-Napoli per En-Nesyri. Genoa, ecco il portiere.
Guehi al Manchester City, retroscena: tra l'ingaggio caro e la ricca commissione all'agenteUn investimento da 20 milioni di sterline più 3 di bonus (circa 26 milioni di euro complessivi) per regalare il nuovo difensore tanto desiderato. tuttomercatoweb.com
Guehi e gli occhi Inter tra le top d'Europa: Bisseck, ora ripensarci è un assistNon è un mistero, infatti, che Bisseck fosse uno dei giocatori individuati dal Crystal Palace proprio per sostituire il proprio capitano. Gli inglesi avevano prospettato un’offerta da 35 milioni, però ... tuttosport.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.