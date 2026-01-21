guehi e cunha tra i cinque giocatori da eliminare prima del gw23

Tra i cinque giocatori da eliminare prima del GW23 della FPL, Guehi e Cunha si distinguono come scelte strategiche da considerare. Con la prossima settimana di gioco in bilico tra cautela e opportunità, è importante valutare attentamente le mosse per ottimizzare la rosa. La decisione di trasferire questi giocatori può influire sulla gestione delle future oscillazioni e preparare al meglio il team per le sfide in arrivo.

2026-01-21 14:11:00 Breaking news: La settimana di gioco 23 della FPL si trova in quella scomoda via di mezzo: fai la tua mossa ora o esegui il trasferimento prima delle grandi oscillazioni delle partite in arrivo in GW24, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Per alcuni giocatori la pazienza è finita, mentre altri sono semplicemente vittime di infortuni o di scarsa forma. Questo è il momento ideale per riordinare la tua squadra, agire tempestivamente sulle scelte problematiche e liberare fondi prima che il panorama cambi la prossima settimana. Sia che tu stia guardando puntate a breve termine o costruendo per un gioco lungo, questi sono cinque giocatori che potrebbe essere il momento di vendere prima della scadenza del fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Guehi al Manchester City, retroscena: tra l'ingaggio caro e la ricca commissione all'agenteUn investimento da 20 milioni di sterline più 3 di bonus (circa 26 milioni di euro complessivi) per regalare il nuovo difensore tanto desiderato. tuttomercatoweb.com

Guehi e gli occhi Inter tra le top d'Europa: Bisseck, ora ripensarci è un assistNon è un mistero, infatti, che Bisseck fosse uno dei giocatori individuati dal Crystal Palace proprio per sostituire il proprio capitano. Gli inglesi avevano prospettato un’offerta da 35 milioni, però ... tuttosport.com