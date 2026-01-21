Guasto sulla rete idrica a Santa Croce sull' Arno | strade senz' acqua

A Santa Croce sull'Arno, oggi, si sono verificati problemi alla rete idrica che hanno causato interruzioni nell'erogazione dell'acqua in alcune vie di Staffoli. Acque ha comunicato che, a causa di un guasto, le strade interessate sono Porto alle Lenze, Marchetti, Di Manà, Vino, Marx, Pieraccetti, Livornese, Vecchia Livornese, Firenze e Foscolo. La società sta intervenendo per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull'Arno, oggi, mercoledì 21 gennaio, sono in corso mancanze d'acqua nelle seguenti vie di Staffoli: Porto alle Lenze, Marchetti, Di Manà, Vino, Marx, Pieraccetti, Livornese, Vecchia Livornese, Firenze, Foscolo.

