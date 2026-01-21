Guasto all’illuminazione del porto chiesto intervento urgente

È stato segnalato un guasto all’illuminazione pubblica nell’area portuale di Sciacca. L’assessore alle attività produttive, Francesco Dimino, ha richiesto un intervento urgente all’autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per garantire la sicurezza e il ripristino delle condizioni di normalità nell’area portuale. La priorità è intervenire tempestivamente per risolvere il problema e ripristinare l’illuminazione.

Un intervento urgente per il ripristino della pubblica illuminazione nell'area portuale di Sciacca. È la richiesta avanzata dall'assessore alle attività produttive Francesco Dimino all'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, a seguito del malfunzionamento dell'impianto di.

