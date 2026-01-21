Il viaggio di Donald Trump verso il Forum di Davos ha subito un ritardo a causa di un guasto tecnico all'Air Force One. L'imprevisto ha temporaneamente ostacolato la partenza dell’ex presidente, prevista dal 19 gennaio. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità, garantendo la sicurezza e il rispetto degli impegni programmati.

Il viaggio di Donald Trump verso il Forum Economico Mondiale di Davos, in programma dal 19 al 23 gennaio, è iniziato con un imprevisto tecnico. L’aereo presidenziale decollato dalla base di Andrews, un VC-25 derivato dal Boeing 747, è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo per un problema elettrico minore. Per precauzione, l’equipaggio ha invertito la rotta e il presidente degli Stati Uniti ha proseguito il viaggio a bordo di un altro velivolo, un Boeing C-32A, versione militare del 757. Anche su questo aereo Trump continua ufficialmente a volare come “ Air Force One “, il nominativo che indica la presenza del presidente a bordo e non il modello del velivolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guasto all’Air Force One, Trump costretto a tardare la partenza per Davos

Guasto all’Air Force One, l’aereo di Trump costretto ad atterrare dopo il decollo per Davos. Il presidente è ripartito dopo due ore e mezzaIl 21 gennaio 2026, l'Air Force One di Donald Trump ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un guasto elettrico poco dopo il decollo da Roma, diretto a Davos.

Guasto all’Air Force One, l’aereo di Trump costretto ad atterrare dopo il decollo per Davos. Il presidente Usa è ripartito dopo due ore e mezzaIl 21 gennaio 2026, l’Air Force One di Donald Trump ha dovuto rientrare a causa di un guasto elettrico subito dopo il decollo verso Davos.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Guasto all’Air Force 1, Trump costretto a tornare indietro. Poi cambia aereo e riparte per Davos; Guasto all'Air Force One di Donald Trump diretto a Davos: l’aereo torna in Usa, il Presidente è già in ritardo; Guasto all’Air Force One, Trump costretto a tornare indietro e cambiare aereo per arrivare a Davos; Guasto all'Air Force One, Trump cambia aereo per andare a Davos.

Guasto all'Air Force One, Trump cambia aereo per andare a Davos. Il tycoon sulla Groenlandia: riusciremo a trovare una soluzione con l’UeL'Air Force One con a bordo il presidente Trump diretto a Davos è tornato indietro dopo un’ora di volo a causa di un piccolo problema elettrico. ilsecoloxix.it

Guasto all'Air Force One, decolla verso Davos ma torna indietroLa Casa Bianca ha attribuito l'evento a un 'piccolo problema elettrico' e ha affermato che il rientro è avvenuto 'per estrema precauzione': Trump ripartito per Davos con un altro aereo ... adnkronos.com

Guasto all'Air Force one, Trump vola verso Davos ma è costretto a riatterrare in Usa x.com

Buongiorno a tutti. Sono in contatto con Enel che ha attivato diverse task force ulteriori perché hanno nel territorio della Città Metropolitana (Mandas , Siurgus Donigala, etc) e del Medio Campidano numerosi paesi al buio compreso parte del nostro. Il guasto, r facebook