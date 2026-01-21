Guasto al riscaldamento Il Cmp rimane al freddo | Pezzo rotto già ordinato E la Uil scrive al direttore

Un guasto a un collettore dell’impianto di riscaldamento ha causato l’interruzione del riscaldamento al piano terra del Cmp, lasciando gli ambienti freddi. Il pezzo necessario è già stato ordinato per riparare il problema. La Uil ha scritto al direttore per evidenziare la situazione e chiedere interventi tempestivi. La situazione è sotto controllo, e si sta lavorando per ripristinare il comfort al più presto.

Un guasto a un collettore dell’impianto di riscaldamento ha lasciato al freddo il piano terra del Cmp. È successo lunedì, spiega l’Ausl, e ora l’azienda sanitaria è in attesa che arrivi il pezzo mancante, una lama d’aria, che è stato ordinato. Non è ancora chiaro quando verrà consegnato e installato: "I locali al piano terra del Cmp – spiega l’Ausl Romagna – sono più difficili da scaldare perché le porte si aprono frequentemente per far entrare gli utenti. Ce ne sono quattro al piano terra, due interne e le due esterne per i cittadini: fino alla riparazione abbiamo deciso di chiudere quelle interne, così da disperdere meno calore possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

