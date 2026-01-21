Gruppo Saviola A Saviola | Finanziamento tassello chiave piano 2025-2029

Il Gruppo Saviola, attraverso il finanziamento annunciato, rafforza il proprio piano strategico 2025-2029. Questo sostegno finanziario consentirà di accelerare gli investimenti, ampliare la capacità produttiva e migliorare ulteriormente gli standard ESG, contribuendo a una crescita sostenibile e a un rafforzamento della posizione sul mercato.

(Adnkronos) – “Questo finanziamento è un tassello strategico del nostro piano 2025–2029: permetterà di accelerare gli investimenti, aumentare la capacità produttiva e innalzare ulteriormente i nostri standard ESG. È un percorso di crescita che guarda alle persone e ai territori". Lo sottolinea Alessandro Saviola, Presidente del Gruppo, commentando l’operazione di finanziamento da 200 milioni di euro, con garanzia Sace della durata 12 anni, finalizzata a sostenere il piano di sviluppo 2025-2029. "Insieme ai nostri partner finanziari – aggiunge – investiremo per rendere i nostri impianti ancora più efficienti e sostenibili, ampliando la gamma prodotti e riducendo l’impatto ambientale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Da pool di banche finanziamento di 200 milioni per il Gruppo Saviola con garanzia SaceIl Gruppo Saviola ha concluso un finanziamento di 200 milioni di euro, garantito da Sace, con una durata di 12 anni.

