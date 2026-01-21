Grosseto amarcord Casalone Era un punto di ritrovo Diventò anche un cinema

A Grosseto, il Casalone rappresenta un luogo di memoria e di storia, un punto di ritrovo che nel tempo ha assunto diverse funzioni, anche quella di cinema. Con il passare degli anni, tuttavia, anche i segni più semplici, come la targa con il numero civico, stanno scomparendo, lasciando spazio a nuovi scenari e ricordi. Un patrimonio che si perde, ma che resta impresso nella memoria della città.

Grosseto, 21gennaio 2026 – Ormai anche la targa con il numero civico sta per abbandonarlo. Il '35', appeso su una targhetta storta, in bilico. Come la sorte dell'ippodromo del Casalone, del resto. Forse passa anche da qui, da queste piccole cose, l'identità e soprattutto dignità di un luogo. Il 'Casalone' quest'anno taglia il traguardo di un secolo di vita, anche se da qualche anno a questa parte sta semplicemente 'sopravvivendo', ma di certo di storie da raccontare ne fornisce ancora tante. "E' crollato tutto quando i fondi statali sono diminuiti – dice Valfredo Valiani, ex allenatore e adesso Bloodstock Agent –.

