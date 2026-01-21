La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un significativo incremento degli investimenti dell’UE in Groenlandia, sottolineando l’importanza di un approccio dialogante ma deciso sulla sicurezza nell’Artico. Il suo intervento all’Europarlamento ribadisce l’impegno dell’Europa a mantenere un equilibrio tra cooperazione e prontezza all’azione, in risposta alle crescenti sfide legate alla regione artica.

Dopo il suo intervento a Davos, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando all’Eurocamera, ha nuovamente illustrato la linea europea sulla sicurezza nell’Artico: «L’Europa preferisce il dialogo e le soluzioni, ma siamo pienamente preparati ad agire, se necessario, con unità, urgenza e determinazione». In questo quadro si inserisce il lavoro su un pacchetto dedicato alla sicurezza artica, che prevede come primo elemento «un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia, in particolare per sostenere l’economia e le infrastrutture locali». Von der Leyen: «Spesa per la difesa utile ad acquistare attrezzature adatte all’Artico». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Groenlandia, von der Leyen: «Massiccio aumento degli investimenti Ue»

Groenlandia, von der Leyen: “Ue farà un massiccio investimento. Dialogo con gli Usa, ma pronti ad agire”Durante il dibattito a Strasburgo, Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione Europea investirà in modo significativo nella Groenlandia.

Von der Leyen:Ue investe in GroenlandiaLa Commissione europea annuncia un consistente aumento degli investimenti in Groenlandia, confermando l’importanza strategica della regione.

