Groenlandia Trump | troveremo soluzione

Il presidente Trump ha dichiarato che si sta lavorando per trovare una soluzione riguardo alla Groenlandia, con possibili incontri con l'Europa nei prossimi giorni, incluso l'evento di Davos. La questione rimane aperta, ma si delineano possibilità di dialogo e accordo tra le parti coinvolte. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali su eventuali sviluppi e prossimi passi in questa trattativa.

07.49 Gaza, Israele sarà in Consiglio di Pace07.00 05.39 Problema elettrico all'AF1 di Trump04.33 Trump:"Iran potrebbe essere distrutto"03.48 Trump verso Davos:rappresento l'America03.00 Sisma 3.6 in provincia di Messina01.55 Mineapolis,Bondi:nessuno sopra la legge01.22 Barcellona,treno deraglia: una vittima00.30 Dem invocano 25° emendamento per Trump Pagina 546 - Magazine TV p.547 SETTIMANA IN TV"LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Groenlandia, Trump: "Troveremo una soluzione"Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sarà possibile trovare una soluzione riguardo alla questione della Groenlandia. Groenlandia, Trump: “Troveremo una soluzione”. Europa manda soldati per esercitazioneIl vertice tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia ha evidenziato le differenze di opinione sul futuro dell’isola artica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Trump: Su Groenlandia troveremo una soluzione Argomenti discussi: Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: Dialogo e diplomazia strada giusta; Trump, troveremo una soluzione sulla Groenlandia; Groenlandia, Europa manda soldati. Trump non molla l'affare e spunta il prezzo stellare; Groenlandia, le ultime notizie in diretta | Trump in volo verso Davos: Groenlandia? Probabilmente troveremo una soluzione con l'Europa. Groenlandia, Trump: troveremo soluzioneSulla Groenlandia probabilmente riusciremo a trovare una soluzione con l'Europa possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni. Così a NewsNation il presidente Usa. rainews.it Trump: «La Groenlandia? Troveremo una soluzione con l'Europa a Davos»Il presidente USA ha ribadito come l'isola artica sia «importate per la sicurezza nazionale» americana - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ... ticinonews.ch Trump: 'Sulla Groenlandia probabilmente troveremo una soluzione con l'Europa, possibile anche nei prossimi giorni a Davos' #ANSA - facebook.com facebook Sondaggio BiDiMedia - Cosa fare se Trump invadesse la Groenlandia Il 51% degli italiani è per rompere ogni relazione con gli USA Lega in assoluto il partito più favorevole a Trump: per il 61% degli elettori Leghisti l'UE non dovrebbe fare nulla. Pe x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.