Groenlandia Trump minaccia di nuovo l’Europa | Se dite no ce lo ricorderemo

Durante l’evento di Davos, Donald Trump ha nuovamente rivolto minacce all’Europa, affermando:

“Tutto quello che chiedo è un pezzo di ghiaccio in cambio della pace mondiale”, dice Donald Trump da Davos. Ma dice anche che non vuole usare la forza, ma solo – di fatto – acquisire dei territori. E non manca, ancora una volta, di minacciare l’Europa, che se non dovesse cedere l’isola potrebbe subire la vendetta del presidente Usa. Trump ha parlato, a Davos, per un’ora e 12 minuti, ben più dei 45 minuti inizialmente previsti. Rivolgendosi ad amici e nemici, come afferma lui stesso. La richiesta di Trump è quella di “negoziati immediati” per l’acquisizione della Groenlandia. Perché, per dirla con le sue parole, “non c’è nulla di sbagliato ad acquisire territori”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Donald Trump a Davos, bordate all'Europa: "Se dite no sulla Groenlandia, ce ne ricorderemo"Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha rivolto alla regione europea alcune dichiarazioni dure, in particolare riguardo alla Groenlandia.

Trump: "Vogliamo Groenlandia, se dite no ce ne ricorderemo. Ma non useremo la forza"L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia torna al centro dell’attenzione, con dichiarazioni che sottolineano un possibile accordo pacifico.

