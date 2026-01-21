Groenlandia Trump esclude l’uso della forza ma esige negoziati immediati

Il 21 gennaio, durante il Forum economico mondiale di Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non considerare l’uso della forza per acquisire la Groenlandia, ma ha insistito sulla necessità di avviare negoziati immediati. Questa posizione evidenzia un approccio diplomatico, evitando azioni unilaterali e puntando su dialogo e trattative per risolvere eventuali questioni legate all’isola.

“Tutti pensano che userò la forza. Ma non ho bisogno di farlo e non lo farò”, ha dichiarato. Il presidente statunitense ha però confermato la sua volontà d’impadronirsi della grande isola artica, nonostante la ferma opposizione dei paesi europei. “Solo gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza di quest’enorme territorio, di questo colossale blocco di ghiaccio, svilupparlo, migliorarlo e renderlo vantaggioso anche per l’Europa. Ed è per questo che chiedo l’apertura immediata di negoziati sull’acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti”, ha affermato. “Abbiamo bisogno di questo blocco di ghiaccio per proteggere il mondo, e loro rifiutano di darcelo”, ha martellato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Davos, Trump, “Danimarca ingrata” e rilancia: “Servono negoziati immediati per la Groenlandia”Gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo storico nella gestione della Groenlandia, mantenendola sotto la loro influenza fino alla restituzione alla Danimarca.

Davos, Trump sulla Groenlandia: «Negoziati immediati per comprarla, solo noi possiamo difenderla. L'Europa? Irriconoscibile» Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha suscitato attenzione con dichiarazioni sulla Groenlandia e sull’Europa, evidenziando l’intenzione di avviare negoziati per acquistare la regione e sottolineando la necessità di difenderla.

