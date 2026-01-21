Groenlandia Trump a Davos | Non voglio usare la forza e non userò la forza

Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha dichiarato di voler avviare negoziati riguardo all’acquisto della Groenlandia, sottolineando che non intende usare la forza. La sua proposta richiama le storiche acquisizioni territoriali statunitensi e europee, evidenziando un approccio diplomatico e negoziale per discutere il possibile trasferimento di questa regione.

“Sto cercando di avviare immediatamente dei negoziati per discutere nuovamente dell’acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, proprio come abbiamo acquisito molti altri territori nel corso della nostra storia, come hanno fatto molte nazioni europee”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. “Probabilmente non otterremo nulla a meno che io non decida di usare una forza eccessiva, che ci renderebbe, francamente, inarrestabili”, ha continuato Trump aggiungendo: “Ma non devo usare la forza. Non voglio usare la forza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump a Davos: “Sulla Groenlandia potrei usare una forza inarrestabile, ma non lo farò”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha commentato la questione della Groenlandia, affermando di avere la capacità di intervenire ma di non volerlo fare.

Trump dal palco di Davos: "Voglio comprare subito la Groenlandia, non è una minaccia alla Nato"Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato la volontà di acquistare la Groenlandia, affermando che non rappresenta una minaccia per la NATO.

