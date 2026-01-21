Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato interesse per l'acquisto della Groenlandia, suscitando attenzione internazionale. Questa proposta ha riacceso il dibattito sulle strategie geopolitiche e sulle risposte delle nazioni coinvolte. La questione evidenzia i tentativi di consolidare influenza e presenza in regioni strategiche del Nord Atlantico, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e geopolitici.

Mosca, 21 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe essere ricordato per l'annessione della Groenlandia. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. "Tutti capiscono cosa sta succedendo: lui (Trump) vuole vedere l'isola a stelle e strisce sulle mappe del mondo (ha già pubblicato una nuova mappa che mostra Canada e Venezuela come territori statunitensi) e unirsi alle fila dei padri fondatori. Vorrebbe passare alla storia", ha aggiunto l'ex presidente russo, sottolineando che, a differenza di Trump, la Russia ha riconquistato territori originariamente russi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Medvedev, 'Trump vuol essere ricordato per averla annessa'

Groenlandia, Medvedev ironizza: “Trump vuole diventare come Putin”Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Groenlandia hanno attirato l’attenzione internazionale, con alcune dichiarazioni ironiche della Russia.

Groenlandia, Trump: dobbiamo averla per la sicurezza nazionaleL’interesse per la Groenlandia si inserisce nel dibattito sulla sicurezza nazionale, considerando la presenza di attività navali di Russia e Cina lungo le sue coste.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Argomenti discussi: Groenlandia, l'offerta per placare Trump. E la Russia provoca: Così prendiamo l'isola; Medvedev scherza sul fatto che la Groenlandia potrebbe votare per unirsi alla Russia se Trump non si sbriga; Trump: Stiamo parlando con la NATO sulla Groenlandia.

Groenlandia, Medvedev ironizza: Trump vuole diventare come PutinMedvedev commenta con pungente ironia le ipotesi di annessione della Groenlandia: Trump vuole essere come Putin. lanotiziagiornale.it

Groenlandia: Medvedev, 'Trump vuol essere ricordato per averla annessa'Mosca, 21 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe essere ricordato per l'annessione della Groenlandia. Lo ha scritto ... iltempo.it

Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno. Il tennista russo ha dichiarato di essere fiducioso, sottolineando che, con il livello di gioco... #DaniilMedvedev facebook