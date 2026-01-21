Groenlandia Medvedev ironizza | Trump vuole diventare come Putin

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Groenlandia hanno attirato l’attenzione internazionale, con alcune dichiarazioni ironiche della Russia. Medvedev ha commentato la situazione, sottolineando come le ambizioni americane sulla regione siano viste con scetticismo e ironia. Questo episodio evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche in atto, in un contesto globale caratterizzato da interessi e strategie che si intrecciano tra potenze.

C’era da scommetterci che le ambizioni americane sulla Groenlandia avrebbero fatto rumore, finendo nel mirino dell’ironia russa che non ha atteso per commentare la situazione che sta sconquassando l’occidente. A commentare le ipotesi di una possibile annessione dell’isola artica da parte degli Stati Uniti è stato Dmitri Medvedev, ex presidente della Federazione Russa e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza, voce tra le più nazionaliste dell’apparato moscovita. Nel suo intervento, pubblicato su Telegram, Medvedev ha tracciato un paragone che punta dritto alla Casa Bianca: Donald Trump, secondo lui, “vuole diventare come Vladimir Putin ”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Groenlandia, Medvedev ironizza: “Trump vuole diventare come Putin” Groenlandia, i partiti a muso duro contro Trump: “Non vogliamo diventare americani”La politica groenlandese si è espressa in modo unanime, respingendo con fermezza le dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’interesse per l’acquisto della regione. Mosca: "Se Ue vuole salvarsi ascolti Trump". Von der Leyen: "Putin non vuole la pace"Mosca invita l’Unione Europea a considerare le strategie di Donald Trump per uscire dalla crisi ucraina, suggerendo che ascoltare l’ex presidente potrebbe essere la chiave per la salvezza dell’Europa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Groenlandia responde a Trump: No queremos ser estadounidenses Argomenti discussi: Medvedev ironizza su Trump e Groenlandia: referendum?. Groenlandia, Medvedev ironizza: Trump vuole diventare come PutinMedvedev commenta con pungente ironia le ipotesi di annessione della Groenlandia: Trump vuole essere come Putin. lanotiziagiornale.it Groenlandia, il tesoro sommerso dell'Isola artica che fa gola a Trump: uranio, oro, diamanti e rubiniPochi giorni fa, Mette Frederiksen era stata di nuova netta. L'anno appena passato, a detta della premier danese, era stato caratterizzato da «minacce, pressioni e discorsi arroganti» da parte di un ... ilmessaggero.it Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno. Il tennista russo ha dichiarato di essere fiducioso, sottolineando che, con il livello di gioco... #DaniilMedvedev facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.