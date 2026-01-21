La recente proposta di Donald Trump riguardo alla Groenlandia ha nuovamente evidenziato le divergenze tra gli Stati Uniti e l’Europa. Mentre le intenzioni degli Stati Uniti generano discussioni, la risposta dell’Unione Europea riflette le proprie posizioni e interessi. Questo episodio evidenzia come le divergenze tra le due sponde dell’Atlantico continuino a influenzare le dinamiche geopolitiche e diplomatiche del continente.

Ci risiamo. Per la seconda volta in meno di un anno l’Unione Europea si trova a far fronte alle fortissime pressioni che giungono dall’altro lato dell’Atlantico. Come avvenuto per i dazi, anche la Groenlandia sta mettendo a dura prova la solidità del blocco europeo. Europa divisa. Mentre il Presidente americano continua la sua assidua campagna mediatica per raggiungere il pieno controllo della Groenlandia, l’Europa studia le possibili contromosse, con un’unica certezza: non esiste una strategia da seguire. Da un lato una minaccia tangibile e certa: i dazi americani del 10% (che a giugno saliranno al 25%) imposti ai Paesi del nord Europa se non verrà trovato un accordo per l’acquisto della Groenlandia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Groenlandia, la pressione di Trump mette in luce le divisioni europee

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Argomenti discussi: Groenlandia, cresce la pressione sull'Ue affinché usi il bazooka commerciale contro i dazi di Trump; Borse sotto pressione, Groenlandia e dazi riaccendono le tensioni commerciali; CNBC Day by day Open: la crescente pressione di Trump sulla Groenlandia spinge gli investitori a vendere l’America; Groenlandia: quando la sicurezza americana diventa una minaccia per la NATO.

Groenlandia: Ci prepariamo a un intervento militare Usa. Pronto un team di emergenza con polizia e Comando articoIl premier Nielsen annuncia team di emergenza con polizia e Comando artico: Dobbiamo essere pronti a tutto, anche se improbabile ... ilfattoquotidiano.it

Groenlandia: perché Trump la vuole e perché l’Europa dice noNel fine settimana migliaia di persone sono scese in piazza a Nuuk con un messaggio semplice: la Groenlandia non è in vendita. Perché? focusjunior.it

Nel suo intervento al Forum di Davos, il presidente francese bolla come "inaccettabili" gli ultimi dazi annunciati dagli Usa, usati come "mezzo di pressione" e per "indebolire" l'Ue. E ribadisce: "truppe francesi in Groenlandia per la sovranità e il diritto" - facebook.com facebook

Intanto, la decisione di imporre nuovi dazi ai Paesi che si oppongono al piano USA sulla Groenlandia sta mettendo pressione sui listini azionari in avvio di settimana, favorendo gli asset rifugio come oro, argento e franco svizzero: borse asiatiche in calo e avvi x.com