Groenlandia e Ucraina | le dolenti ambasce della leadership Ue

L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia ha riacceso il dibattito sulla sua rilevanza strategica, suscitando attenzione anche tra i paesi europei. Tuttavia, la risposta dell'Unione Europea sembra ancora timida e poco incisiva. Questa situazione evidenzia le difficoltà di leadership e di coordinamento tra gli Stati membri nel affrontare questioni geopolitiche di rilievo internazionale.

La spinta di Trump per acquisire la Groenlandia rafforza. E i leader della Ue reagiscono con un insulso balbettio, una manciata di soldatini mandati a sciare sull’isola artica. Dove l’aspetto più tragico di tale stralunata iniziativa è che non si accorgono quanto sia ridicola. Tale mancanza di consapevolezza non deriva solo dal panico di vedersi brutalizzati dal loro padrone, né dallo shock per il tradimento del rapporto fiduciario cementato da anni di obbediente sudditanza, ma semplicemente dalla loro inconsistenza, palesata da decenni e immortalata da fotografie di innumerevoli vertici inter-europei e internazionali che li vede sorridenti e felici nonostante il mondo gli crollasse poco a poco attorno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese.

UE, possiamo difendere sia la Groenlandia che l’UcrainaLa portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, ha affermato che l’UE può sostenere sia la Groenlandia che l’Ucraina, senza dover privilegiare uno dei due obiettivi.

Argomenti discussi: Requiem per l’Alleanza Atlantica; Il rompicapo europeo: difendere l'Ucraina da Putin e la Groenlandia da Trump; Dazi, Groenlandia e Ucraina. Il discorso di Ursula von der Leyen in diretta da Davos; Se Trump vuole respingere i russi, non gli serve la Groenlandia, gli basta far vincere l’Ucraina.

Le attenzioni sulla Groenlandia sono un problema per l’UcrainaA Davos si parlerà poco dei piani per la fine della guerra, e la crescente distanza fra Stati Uniti ed Europa piace alla Russia ... ilpost.it

GROENLANDIA E UCRAINA/ Si sgretola il fronte occidentale che ha appoggiato Kiev per 4 anniIl caso Groenlandia aumenta la frattura USA-UE-NATO, l'Ucraina teme di non ricevere più armi e di non avere l'appoggio dell'Occidente ... ilsussidiario.net

