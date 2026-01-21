Groenlandia accordo difficile con Usa senza indipendenza | i possibili scenari

Da ildifforme.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Groenlandia si trova al centro di un possibile accordo di cooperazione con gli Stati Uniti, che potrebbe prevedere una libera associazione simile a quella già esistente con alcune isole del Pacifico. Tuttavia, al momento, l’isola non cerca l’indipendenza, e le opzioni di collaborazione rimangono ancora da definire. Questa situazione apre a diversi scenari, che riguardano sia gli aspetti politici sia quelli economici della regione.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno valutando possibili scenari di cooperazione con la Groenlandia, tra cui un accordo di libera associazione (Cofa), simile a quelli già siglati con Micronesia, Isole Marshall e Palau nel Pacifico. Secondo esperti e diplomatici, citati dal Wall Street Journal, applicare lo stesso modello alla Groenlandia risulterebbe però più complesso, a causa del diverso contesto storico, politico e geopolitico dell’isola. Negli ultimi 40 anni, i ‘compact’ nel Pacifico hanno garantito miliardi di dollari di aiuti e vantaggi ai cittadini locali – tra cui la possibilità di vivere, lavorare e arruolarsi negli Stati Uniti – in cambio di controllo sulla difesa e accesso a basi militari strategiche, come radar e poligoni di prova. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

groenlandia accordo difficile con usa senza indipendenza i possibili scenari

© Ildifforme.it - Groenlandia, accordo difficile con Usa senza indipendenza: i possibili scenari

Usa-Groenlandia: allo studio un accordo diretto senza il coinvolgimento della DanimarcaL’attenzione si concentra sulla Groenlandia, dove si sta valutando la possibilità di un accordo diretto senza coinvolgimento della Danimarca.

Weber: "Parlamento Ue sospenderà l'accordo sui dazi con gli Usa". Von der Leyen: "L'Europa deve accelerare sull'indipendenza"Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di accelerare sull'indipendenza europea.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

Video Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

Argomenti discussi: Groenlandia e il nodo indipendenza, perché un accordo con gli Usa è difficile; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; I cinque partiti: Sulla Groenlandia decidiamo noi; Groenlandia, così Trump spinge gli alleati fra le braccia della Cina.

groenlandia accordo difficile conGroenlandia, accordo difficile con Usa senza indipendenza: i possibili scenariGli Stati Uniti stanno valutando possibili scenari di cooperazione con la Groenlandia, tra cui un accordo di libera associazione (Cofa), simile a quelli già siglati con Micronesia, Isole Marshall e Pa ... adnkronos.com

groenlandia accordo difficile conGroenlandia, così Trump spinge gli alleati fra le braccia della CinaLa campagna del presidente Usa per annettersi la Groenlandia minaccia di dividere l'Europa dagli Stati Uniti, mettendo a rischio l'alleanza Nato e scatenando una guerra commerciale con i Paesi europei ... milanofinanza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.