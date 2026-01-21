Groenlandia accordo difficile con Usa senza indipendenza | i possibili scenari

La Groenlandia si trova al centro di un possibile accordo di cooperazione con gli Stati Uniti, che potrebbe prevedere una libera associazione simile a quella già esistente con alcune isole del Pacifico. Tuttavia, al momento, l’isola non cerca l’indipendenza, e le opzioni di collaborazione rimangono ancora da definire. Questa situazione apre a diversi scenari, che riguardano sia gli aspetti politici sia quelli economici della regione.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno valutando possibili scenari di cooperazione con la Groenlandia, tra cui un accordo di libera associazione (Cofa), simile a quelli già siglati con Micronesia, Isole Marshall e Palau nel Pacifico. Secondo esperti e diplomatici, citati dal Wall Street Journal, applicare lo stesso modello alla Groenlandia risulterebbe però più complesso, a causa del diverso contesto storico, politico e geopolitico dell’isola. Negli ultimi 40 anni, i ‘compact’ nel Pacifico hanno garantito miliardi di dollari di aiuti e vantaggi ai cittadini locali – tra cui la possibilità di vivere, lavorare e arruolarsi negli Stati Uniti – in cambio di controllo sulla difesa e accesso a basi militari strategiche, come radar e poligoni di prova. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Usa-Groenlandia: allo studio un accordo diretto senza il coinvolgimento della DanimarcaL'attenzione si concentra sulla Groenlandia, dove si sta valutando la possibilità di un accordo diretto senza coinvolgimento della Danimarca.

Weber: "Parlamento Ue sospenderà l'accordo sui dazi con gli Usa". Von der Leyen: "L'Europa deve accelerare sull'indipendenza"Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di accelerare sull'indipendenza europea.

