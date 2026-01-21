Grazie a Valentino il mondo intero ha conosciuto la qualità imparagonabile della moda Italiana
Valentino Garavani, noto come l’imperatore della moda, ha lasciato un’eredità duratura nel panorama della moda italiana. La sua capacità di trasformare dettagli raffinati in capolavori ha contribuito a far conoscere al mondo la qualità e l’eleganza del Made in Italy. La sua visione e la sua creatività hanno elevato l’arte sartoriale, rendendo ogni creazione un simbolo di bellezza e raffinatezza.
Ci ha lasciato Valentino Garavani, detto l’imperatore della moda, capace di creare bellezza dalla magia di infiniti dettagli e particolari che possono sfuggire all’occhio inesperto ma che conferivano all’abito e a chi lo indossava incanto e grazia. Definirlo stilista é riduttivo, certamente grande cuturier era un’esteta che creava sogni, ha regalato a noi donne una nuova immagine di raffinatezza. La sua maestria nasceva dalla perfetta conoscenza della resa dei tessuti, possedeva i segreti di ogni di costruzioni sartoriale, perché il suo approccio alla moda non era esclusivamente legato al disegno e al progetto, aveva, cosa che ahimè i giovani designer non coltivano più, intimità con fili, sete, ricami.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Valentino: Braga, 'ha dato lustro e lavoro a moda italiana, e conquistato il mondo'Valentino ha rappresentato un punto di riferimento nella moda italiana, portando eleganza e raffinatezza nel mondo.
Valentino, chi era lo stilista simbolo della moda italiana nel MondoValentino Garavani, noto semplicemente come Valentino, è stato uno degli stilisti più influenti e riconosciuti nel panorama della moda italiana e internazionale.
Argomenti discussi: Grazie a Valentino il mondo intero ha conosciuto la qualità imparagonabile della moda Italiana; Vivere oltre i 90 anni in salute: cosa insegnano Valentino, Armani e la creatività; Valentino e Armani? Hanno superato i 90 anni proprio grazie alla loro creatività: il geriatra…; Valentino: il mondo della moda saluta il suo ultimo imperatore, tra ricordi e affetto.
Grazie a Valentino il mondo intero ha conosciuto la qualità imparagonabile della moda ItalianaLo incontrai. Vederlo insieme ad Armani, Versace e Ferré, i quattro mostri sacri della moda, proprio davanti al mio stand mi colpì, sentii gratitudine per la strada che con la moda avevano aperto per ... bergamonews.it
Valentino: The Last Emperor – Il documentario che svela l’imperatore della modaValentino: The Last Emperor è il documentario che racconta da vicino la vita, il lavoro e il mondo interiore di Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani di sempre, attraverso immagin ... libreriamo.it
Valentino, il geriatra: “Stilisti over 90 grazie a creatività, bellezza e passione per lavoro”. https://www.ilfattonisseno.it/2026/01/valentino-il-geriatra-stilisti-over-90-grazie-a-creativita-bellezza-e-passione-per-lavoro/ - facebook.com facebook
“L'eleganza è l'equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa.” Questa frase di Valentino, spiega quale sia stata la vena creativa che lo ha portato a vestire la donna di bellezza ed eleganza pura. Grazie Valentino, icona del nostro Made in Italy! x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.