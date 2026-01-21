Gratteri nega la realtà e denuncia Fratelli d' Italia

In vista del referendum sulla giustizia, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso critiche nei confronti di Fratelli d’Italia, negando alcune affermazioni del partito. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra le parti, evidenziando le tensioni sul tema e le diverse interpretazioni delle riforme proposte. La discussione si inserisce in un clima di grande attenzione pubblica e politica sulle eventuali modifiche al sistema giudiziario italiano.

Si infiamma lo scontro in vista del referendum sulla giustizia. Ad accendere le polveri è il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che denuncia Fratelli d'Italia. Lo fa dopo un video pubblicato sul profilo Fb del partito della premier in cui il magistrato parla della riforma del Csm. Si riferisce ad una festa del Fatto Quotidiano del 2021. In quell'occasione Gratteri affermò di essere a favore del meccanismo del "sorteggio" puro per il Csm, "anche a costo di cambiare la Costituzione". A ben vedere lo stesso meccanismo previsto oggi dalla riforma per cui a breve gli italiani saranno chiamati a referendum.

