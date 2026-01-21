Gratteri denuncia Fratelli d’Italia | Usato un mio vecchio video per associarlo alle ragioni del sì al referendum

Nicola Gratteri ha segnalato che un suo vecchio video è stato utilizzato da Fratelli d’Italia per promuovere il sì al referendum sulla separazione delle carriere. La questione solleva dubbi sull’uso dei contenuti personali a scopo politico. In questo contesto, si evidenzia l’importanza di un uso corretto e rispettoso delle immagini e dei messaggi, evitando interpretazioni fuorvianti o manipolative.

Nicola Gratteri favorevole alla riforma sulla separazione delle carriere? È questo quello che hanno potuto pensare alcuni utenti dopo aver visto un post della pagina facebook di Fratelli d’Italia. Almeno secondo il procuratore di Napoli che ha deciso di denunciare il partito della premier Giorgia Meloni. “La Costituzione e la democrazia sono prioritarie. Non si toccano. Provvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso “, si legge nella nota diffusa dal capo dell’ufficio inquirente partenopeo. Il tema è ovviamente quello del referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gratteri denuncia Fratelli d’Italia: “Usato un mio vecchio video per associarlo alle ragioni del sì al referendum” Gratteri nega la realtà e denuncia Fratelli d'ItaliaIn vista del referendum sulla giustizia, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso critiche nei confronti di Fratelli d’Italia, negando alcune affermazioni del partito. Oro al popolo italiano, il dossier di Fratelli d’Italia: ecco le ragioni del blitz sulle riserve di BankitaliaFratelli d’Italia presenta un dossier in cui spiega le motivazioni della proposta di modifica alla legge di Bilancio relativa alle riserve auree di Bankitalia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Video pubblicato sui social da Fdi, Gratteri: Nessuno è autorizzato ad associare il mio nome a campagna referendaria, denuncerò; Gratteri | Fdi rilancia su Facebook vecchio video senza autorizzazione denuncerò. Gratteri nega la realtà e denuncia Fratelli d'ItaliaAlla festa del Fatto nel 2021 Gratteri affermò di essere favorevole al sorteggio per il Csm, anche a costo di cambiare la Costituzione. Oggi, in vista del referendum, denuncia chi ricorda le sue par ... msn.com Video pubblicato sui social da Fdi, Gratteri: Nessuno è autorizzato ad associare il mio nome a campagna referendaria, denunceròProvvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso, annuncia il procuratore della Repubblica di Napoli ... napolitoday.it Nicola #Gratteri ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia dopo che Fratelli d'Italia ha rilanciato su Facebook un vecchio video che lo ritrae, collegandolo alla campagna per il sì al referendum sulla riforma del Csm. (ANSA) @politikosit x.com "La gente spesso non denuncia perché non si fida" Parlando poi di come sia percepita la giustizia dai cittadini Gratteri ha affermato che "la gente spesso non denuncia perché non si fida: spesso noi come forze dell'ordine e come magistrati non siamo credibili, facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.