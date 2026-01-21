Durante una visita ufficiale in Scozia, il principe William e Kate Middleton hanno condiviso un momento di leggerezza partecipando a una sfida di curling. L'evento ha mostrato un lato più informale e spontaneo della coppia reale, offrendo ai partecipanti un’occasione di svago e di avvicinamento alla cultura locale. Un episodio che ha riscosso interesse per la semplicità e il sorriso con cui sono stati accolti.

Grandi sorrisi e parecchia ironia per il principe William e la principessa Kate, che impegnati in una visita ufficiale in Scozia si sono divertiti a sfidarsi a curling. L’occasione è stata la visita alla National Curling Academy di Stirling, dove i reali hanno incontrato la nazionale e la squadra paralimpica di curling britanniche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina. La visita fa parte dell’intenso programma del viaggio in Scozia che Kate e William, conosciuti nel Paese come duca e duchessa di Rothesay e Lord e Lady delle Isole, stanno svolgendo in questi giorni tra Stirling e Falkirk. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Grande divertimento per il principe William e Kate Middleton: impegnati in una visita in Scozia, si sono divertiti a sfidarsi a curling

Annunciato il viaggio in Scozia di Kate Middleton e del principe William: ecco cosa faranno e quando partonoNel 2026, la principessa Kate e il principe William annunciano un viaggio in Scozia, con tappe a Stirling e Falkirk.

Leggi anche: Kate Middleton e il Principe William pronti alla sfida più grande per il 2026

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lavorare a Leolandia, 150 assunzioni nel parco divertimenti alle porte di Milano: come candidarsi; I prossimi appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN: cabaret, musica dal vivo, ballo, ottima cucina e grande divertimento!; Luna Park Saluzzo 2026: adrenalina e grandi novità con B52, NITRO e JUMANJII; Il Vertical Winter Tour fa tappa a Bormio: musica, sport e divertimento sulla neve.

La «Grande fabbrica del divertimento» parla venetoLa Grande Fabbrica del Divertimento raccontata in un video destinato a far conoscere un’eccellenza veneta che esporta tecnologia, creatività e divertimento in tutti i parchi tematici più importanti ... ilsole24ore.com

Super evento gratuito il 14 febbraio per festeggiare il carnevale tra laboratori, maschere e divertimento a OstiaIl carnevale 2026 a Ostia si preannuncia come una giornata speciale, ricca di divertimento, creatività e attività pensate per le famiglie. L’evento di sabato 14 dicembre 2026, a ingresso gratuito, è o ... msn.com

La grande tavolata, la grande festa, il grande divertimento da corso sant’Antonio alla piazza. - facebook.com facebook