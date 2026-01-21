Gli Slam provano a reinventarsi ma Wimbledon combatte con i ricchi residenti

Gli Slam del tennis stanno cercando nuove formule, mentre Wimbledon si confronta con le sfide legate ai residenti più abbienti. L’Australian Open, che si svolge dal 12 gennaio al 1° febbraio, si è consolidato come un evento di tre settimane, attirando grandi folle anche durante le qualificazioni. Questa evoluzione contribuisce a rafforzare il ruolo delle fasi preliminari come momento di interesse e spettacolo.

L'Australian Open si è ormai trasformato in un evento da tre settimane (12 gennaio al 1° febbraio). Manifestazione capace di attirare folle record già nella fase preliminare e di rilanciare anche le qualificazioni come spettacolo centrale. Wimbledon, frenato da vincoli strutturali e battaglie legali sull'espansione, rischia invece di restare indietro. Appare sempre più come un prodotto di prestigio storico ma meno competitivo nel tennis moderno. Ne scrive il Telegraph "La settimana di qualificazioni di Melbourne in "opening week" ha già attirato ben oltre 218.000 spettatori ai cancelli. Un aumento consistente rispetto ai 117.

