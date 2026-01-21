Le esperienze di pre-morte (NDE) continuano a rappresentare un mistero per la scienza. Chi le ha vissute riferisce sensazioni intense e ricordi vividi, anche a distanza di molti anni. Nonostante le teorie che le collegano a processi chimici cerebrali, non esiste ancora una spiegazione definitiva. La loro natura rimane oggetto di studio e di riflessione, alimentando domande sulla percezione e sulla coscienza umana.

Pensavamo di aver risolto il mistero delle esperienze di pre-morte (NDE), legandole puramente a un effetto della chimica del nostro cervello. Ma la spiegazione fornita dal cosiddetto “modello Neptune ”, messo a punto dall’Università della Virginia, non torna. Il mistero di cosa accade davvero al confine ultimo della coscienza umana, quel momento sospeso tra la vita e la morte, è ancora aperto. A decretarlo sono due scienziati Bruce Greyson e Marieta Pehlivanova del DOPS (Division of Perceptual Studies della UVA), secondo i quali il modello Neptune è un “gigante dai piedi d’argilla”: troppo semplicistico per contenere l’enormità di ciò che accade sulla soglia dell’ignoto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli scienziati non riescono a risolvere il mistero delle esperienze di pre-morte: “Chi le ha vissute ha visto, toccato, annusato e sentito con una chiarezza superiore a quella della vita quotidiana. E i ricordi restano nitidi anche dopo 50 anni”

