gli europei sono divisi sulla reazione ai dazi americani i vassalli secondo de wever

Gli europei mostrano opinioni diverse sulla risposta ai dazi statunitensi. Durante un intervento a Davos, il primo ministro belga, Bart De Wever, ha espresso chiaramente una posizione che molti leader europei condividono, sottolineando le divisioni presenti all’interno dell’Unione. La discussione sui provvedimenti commerciali degli Stati Uniti rimane complessa e suscita vari punti di vista tra i Paesi membri.

Nel momento in cui l'Ue esita tra reazione dura e sottomissione alle minacce di Trump, il primo ministro belga ha lanciato un avvertimento ai sostenitori dell’appeasement a tutti i costi. “Se vi piegate ora, perderete la vostra dignità. Ed è probabilmente la cosa più preziosa che hai in una democrazia” Bruxelles. Il primo ministro belga, Bart De Wever, ieri a Davos ha detto ad alta voce quello che molti leader europei pensano, nel momento in cui l’Unione europea esita tra reazione dura e sottomissione di fronte alle minacce di Donald Trump contro la Danimarca e i suoi alleati sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Secondo l'ultima analisi di Swg, in Italia si registra una crescente diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, evidenziando una frattura significativa nell'opinione pubblica.

