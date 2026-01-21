Gli Ars Nova Napoli portano il loro “Neapolis 2500 Tour” ad Amsterdam, con un concerto presso la Keizersgrachtkerk, ospitato dall’Istituto Italiano di Cultura. L'evento rappresenta un'occasione per ascoltare la musica napoletana in un contesto unico, in un luogo di grande fascino nel cuore della città.

Il “Neapolis 2500 Tour” degli Ars Nova Napoli arriva in Olanda con un concerto esaurito nella suggestiva Keizersgrachtkerk, ospiti dell’Istituto Italiano di Cultura. Il gruppo, sostenuto dal MAECI, si conferma ambasciatore della cultura partenopea e sarà protagonista al prestigioso Babel Music XP 2026 di Marsiglia. Il Neapolis 2500 Tour degli Ars Nova Napoli prosegue il suo cammino internazionale all’insegna del successo e del riconoscimento istituzionale. Il 23 Gennaio il collettivo neo-folk calcherà il palco dello splendido e suggestivo scenario della Keizersgrachtkerk di Amsterdam, per un concerto pre annunciato sold out organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura della città. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gli Ars Nova Napoli in concerto ad Amsterdam

