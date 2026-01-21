Giugliano schianto in via Selva Piccola | auto con mamma e due bambini si ribalta

A Giugliano, in via Selva Piccola, si è verificato un incidente nel pomeriggio di domenica. Un’auto con a bordo una mamma e due bambini ha perso il controllo, schiantandosi contro un veicolo in sosta e ribaltandosi al centro della strada. L’incidente ha richiesto interventi di emergenza, ma al momento non sono stati riportati dettagli su feriti o conseguenze.

Schianto in via Selva Piccola a Giugliano nel pomeriggio di domenica. Poco prima delle 15, una donna alla guida con due bambini a bordo ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro una macchina in sosta per poi ribaltarsi a centro carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. La guidatrice e uno dei due figli sono usciti miracolosamente illesi, mentre l’altro bambino ha riportato una frattura alla gamba. Procede la Polizia Municipale, a cui competono i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Da tempo i residenti della zona lamentano il mancato rispetto dei limiti di velocità su quel tratto di strada e chiedono l'installazione di dossi e dissuasori per scongiurare i sinistri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, schianto in via Selva Piccola: auto con mamma e due bambini si ribalta Leggi anche: Schianto nella notte di Natale, auto si ribalta: feriti anche due bambini Leggi anche: Ardea, auto si ribalta su una cunetta di via Campo Selva Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Incidente stradale a via Toledo, feriti due ragazzi in scooter; Auto esce di strada sul lungomare di Napoli e finisce in bilico sulla balaustra; Morto nell'incidente stradale sulla circumvallazione: effettuata l'autopsia su Rocco D'Alterio; Schianto sull’Asse Mediano, coinvolti l’Alfa e il camion dei rifiuti. Giugliano. Rocambolesco incidente in via Labriola: Jeep si ribalta, due ragazze in ospedaleRocambolesco incidente stradale alle ore 23 di ieri, in via Labriola, a pochi passi dalla centralissima piazza Gramsci a Giugliano. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e una Jeep ... ilmattino.it Si è svolta questa mattina, nell’obitorio dell’ospedale di Giugliano, l’autopsia sulla salma di Rocco D’Alterio, il 36enne di #Villaricca deceduto nel tragico incidente stradale avvenuto nei pressi dell’ex Auchan di Mugnano. I familiari si sono affidati all’avvocato L facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.