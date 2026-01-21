Giugliano arrestato 42enne | confezionava droga in un deposito trovati coca hashish e marijuana

I carabinieri di Giugliano hanno arrestato Antimo Tutino, 42 anni di Lago Patria, sorpreso a confezionare droga in un deposito di sua proprietà. Durante l’operazione sono state sequestrate cocaina, hashish e marijuana. L’arresto è il risultato di un’attività di osservazione e controllo sul territorio.

Durante la perquisizione nel deposito, i carabinieri hanno rinvenuto cocaina, hashish e marijuana, oltre a diverso materiale utile per il confezionamento come bustine e strumenti per la lavorazione della sostanza. Tra gli oggetti sequestrati anche coltelli utilizzati per tagliare la droga, elemento ritenuto significativo per l'attività di preparazione delle dosi. Le verifiche sono poi proseguite anche nell'abitazione del 42enne, dove i militari dell'Arma hanno rinvenuto un'ulteriore quantità di hashish, aumentando il quantitativo complessivo sequestrato. Al termine degli accertamenti, il bilancio dell'operazione parla di circa 90 grammi di droga complessiva e 615 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l'attività di spaccio.

