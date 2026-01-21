Girone Sanità

Il concetto di sanità gratuita per tutti spesso viene presentato come un obiettivo ideale, ma nella realtà si rivela più complesso. La vera situazione evidenzia che il sistema sanitario ha limiti, risorse variabili e diseguali accessi. Questa analisi invita a riflettere sulla reale efficacia delle politiche di sanità pubblica, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e sostenibile per garantire cure adeguate a tutti, senza illusioni o semplificazioni.

La Sanità gratuita per tutti è una balla, perché gratuita non è, perché non è per tutti e, soprattutto, perché non funziona. La fotografia devastante del malato oncologico sdraiato sul pavimento del pronto soccorso di Senigallia, con la busta del catetere adagiata a fianco, è solo la punta dell'iceberg. I pronto soccorso emiliani e romagnoli non sono migliori di quelli marchigiani e le liste d'attesa per esami e visite specialistiche sono ovunque infinite (oltre che taroccate, per farle sembrare meno imbarazzanti). In occasione del discorso di fine anno, il presidente della Repubblica ha squarciato il velo di ipocrisia denunciando che molti italiani rinunciano a curarsi perché i tempi sono troppo lunghi e perché la maggior parte di essi non ha la possibilità economica di ricorrere al privato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

