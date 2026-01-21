Giovanni Tamburi è deceduto a seguito di un incendio a Crans-Montana, dove ha perso la vita per asfissia, probabilmente a causa di fumi tossici. La famiglia, ancora sconvolta, dovrà affrontare il dolore di una seconda sepoltura. La notizia si aggiunge alle circostanze tragiche di un evento che ha colpito profondamente la comunità locale.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Giovanni Tamburi è morto per asfissia, probabilmente per avere respirato fumi tossici che si sono sprigionati nell’ incendio de ’Le Constellation’. Questo emerge dai primi esiti dell’ autopsia svolta sulla salma dal medico legale Paolo Fais. Il 16enne bolognese è tra le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’accertamento, disposto dalla Procura di Roma, che ha delgato quella di Bologna (pm Roberto Ceroni), è durato oltre quattro ore. E dai primi esiti sembra che Giovanni non sia morto né per le ustioni (non aveva segni evidenti) né per schiacciamento da parte della folla che cercava di scappare dal locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Tamburi, l’autopsia: a Crans-Montana è morto per asfissia. Il papà: “Ora dovremo seppellirlo una seconda volta, altro dolore”

Crans-Montana: l'autopsia su Galeppini, "Morto per asfissia"L'autopsia su Emanuele Galeppini ha chiarito le cause della sua morte, escludendo uno schiacciamento e le ustioni.

Crans-Montana, l'autopsia: Emanuele Galeppini è morto per asfissiaA Crans-Montana, l'autopsia su Emanuele Galeppini ha evidenziato che la causa della morte è stata l'asfissia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Crans-Montana, in corso l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi; Crans Montana: venerdì a Bologna l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi; Tragedia di Crans-Montana, slitta l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi; Il rogo di Crans-Montana: slitta l’autopsia su Tamburi, venerdì incarico ai periti.

Strage Crans-Montana: primi esiti autopsia, Giovanni Tamburi morto per asfissiaLa Nera: Deceduto presumibilmente per il fumo sprigionato dalle fiamme. È questo un primo esito dell autopsia eseguita oggi ... lapressa.it

Crans-Montana, verso l’autopsia su Giovanni Tamburi. Leonardo Bove lotta per la vitaIl conferimento dell’incarico è atteso venerdì. Si indaga sulle cause del decesso del 16enne bolognese, mentre restano drammatiche le condizioni ... novella2000.it

Giovanni Tamburi, i primi risultati dell’autopsia: è morto per asfissia x.com

Giovanni #Tamburi - Presidente e AD di TIP (Tamburi Investment Partners), #banca d'affari che svolge attività di investimento in capitale di rischio e advisory in operazioni di finanza straordinaria. TIP ha effettuato operazioni per oltre 5 miliardi di euro ed è attu - facebook.com facebook