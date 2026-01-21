Le Marche vivranno giornate caratterizzate da nebbie e foschie, accompagnate da piogge sparse. Tuttavia, nel corso del fine settimana, le temperature scenderanno e tornerà la neve, anche in zone collinari. Questo cambiamento climatico segna il passaggio verso condizioni più fredde, con un ritorno della neve prevista per domenica, influenzando le attività e la mobilità nella regione.

Giornate di tempo autunnale per le Marche, con piogge sparse, nebbie e foschie, ma nel fine settimana torneranno il freddo e anche la neve. L'ultimo bollettino diffuso dall'agenzia regionale Amap previste due ondate di precipitazioni, la prima tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, la seconda per domenica 25. Proprio quest'ultima dovrebbe essere "la più incisiva - si legge nel bollettino redatto da Datnilo Tognetti del servizio Agrometeo di Amap - con le nevicate che, localmente, potranno raggiungere quote collinari o alto-collinari sulle province settentrionali per il temporaneo richiamo di aria più fredda dai Balcani". 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Giornate di nebbia e foschiepoi domenica torna la neveanche in collina sulle Marche

