Giornata internazionale dell' educazione da Explora | ingresso gratuito e attività a tema

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, sabato 24 gennaio, Explora, il Museo dei Bambini di Roma, apre le sue porte con ingresso gratuito. L’evento fa parte del progetto Crescere Insieme, realizzato con il supporto della Regione Lazio, e propone attività a tema per stimolare la curiosità e l’apprendimento dei più giovani. Una giornata dedicata alla scoperta e alla condivisione, pensata per bambini e famiglie.

In occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione, sabato 24 gennaio, Explora, il Museo dei Bambini di Roma, presenta il primo appuntamento del progetto Crescere Insieme, realizzato con il contributo della Regione Lazio.Il progetto nasce con l'obiettivo di promuovere una cultura fondata.

