Giornata della Memoria a San Mercuriale in concerto la ForlìMusica diretta dal maestro Enrico Dindo

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, la chiesa di San Mercuriale ospiterà un concerto della rassegna ForlìMusica, diretto dal maestro Enrico Dindo. L’evento rappresenta un momento di riflessione e commemorazione, dedicato alla memoria delle vittime del passato. La rassegna proseguirà nel 2026 con ulteriori appuntamenti musicali, confermando l’impegno di ForlìMusica nel valorizzare la cultura e la memoria storica della comunità.

La rassegna di ForlìMusica riprende nel 2026 con un concerto speciale proposto in occasione della Giornata della Memoria. Martedì 27 gennaio, alle ore 21, nell'Abbazia di San Mercuriale, la musica diventa spazio di riflessione, emozione e impegno civile, intrecciando il tema della Memoria con lo sguardo rivolto verso un futuro di giustizia e pace. Violoncello solista e direttore dell’orchestra di ForlìMusica sarà Enrico Dindo, musicista di fama internazionale. Direttore stabile dal 2001 al 2024 dell’Orchestra da camera I Solisti di Pavia, ensemble da lui fondato, è stato Direttore Musicale della HRT Symphony Orchestra di Zagabria dal 2014 al 2021 e Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La solidarietà arriva a San Mercuriale per il grande concerto di Natale della ForlìMusica OrchestraIl 21 dicembre alle ore 21, l'abbazia di San Mercuriale ospiterà il tradizionale concerto di Natale della ForlìMusica Orchestra.

Leggi anche: Musica e solidarietà a San Mercuriale con il concerto di Natale della Caritas

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio, Giorno della Memoria; Giorno della Memoria 2026 a Torino e in provincia: il programma completo delle celebrazioni e degli eventi.

Giorno della Memoria, il programma delle iniziative a VeronaLe iniziative del comune di Verona per il Giorno della Memoria 2026, a 81 anni dalla Liberazione e dalla fine della guerra. veronaoggi.it

Giorno della Memoria 2026 a Torino e in provincia: il programma completo delle celebrazioni e degli eventiDalle pietre d'inciampo al tram storico: la città si trasforma in un laboratorio di memoria collettiva Non un semplice anniversario, ma un coro di voci per non dimenticare: Torino si avvicina al Giorn ... torinotoday.it

Verso la Giornata della Memoria, se il rito del "mai più" si schianta contro il 7 ottobre Leggi qui - https://www.ilriformista.it/verso-la-giornata-della-memoria-se-il-rito-del-mai-piu-si-schianta-contro-il-7-ottobre-496687/ facebook