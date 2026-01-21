Giochi è la cerimonia dei valori Mariah Carey Bocelli e Pausini Lo show ispiri la pace nei giovani

Giochi rappresenta un momento di condivisione dei valori, un’occasione per ispirare i giovani alla pace attraverso musica e solidarietà. Con artisti come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, l’evento unisce cuori distanti, dimostrando che l’impegno comune può superare le barriere geografiche e culturali. Una cerimonia sobria e significativa, volta a promuovere un messaggio di speranza e unità tra le nuove generazioni.

Due cuori di fiamma pronti a battere all’unisono a quattrocento chilometri di distanza nel segno della pace. Milano Cortina come non mai unite in "armonia", per utilizzare la parola ispiratrice di Marco Balich, designer dietro la cerimonia che il 6 febbraio prossimo aprirà allo stadio San Siro le nostre Olimpiadi invernali. "Città e montagna legate assieme, come le culture – spiega il designer veneziano con esperienze in 16 edizioni dei Giochi – e un grande messaggio di pace da condividere con il mondo". Due ore e mezzo di puro show (con inizio alle 20) faranno da prologo all’evento dell’anno in Italia, culminando con l’accensione del doppio braciere di Milano e Cortina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giochi, è la cerimonia dei valori. "Mariah Carey, Bocelli e Pausini. Lo show ispiri la pace nei giovani» Olimpiadi, cerimonia di apertura fra star e valori: “Mariah Carey, Bocelli e Pausini. Lo show ispiri nei giovani la pace”Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali. Bocelli, Pausini e Mariah Carey: star mondiali sul palco delle Olimpiadi. “Celebriamo il nostro grande spirito”Durante le Olimpiadi, Milano ospita un evento che unisce artisti di fama internazionale come Bocelli, Pausini e Mariah Carey. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 presenta Volare Together: la chain song globale per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali; Giochi paralimpici Milano Cortina, presentate le cerimonie. Pronti 17 atleti del Trentino-Alto Adige: Ci metteremo il cuore, per regalare emozioni; Cerimonia inaugurale dei Giochi 2026: la regia è del veneziano Marco Balich; Giochi de le Porte, domani la cerimonia del Bussolo: Gualdo Tadino elegge il nuovo Gonfaloniere. Cerimonia inaugurale dei Giochi 2026: la regia è del veneziano Marco BalichMaestro di cerimonia, al suo attivo ne ha allestite16, un vero record olimpico. Da San Siro attesa per uno show mondiale ... rainews.it Filmmaster porta in scena Life in motion alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici InvernaliÈ Life in Motion il titolo della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si terrà il 6 marzo all’Arena di Verona. touchpoint.news A poco più di due settimane dalla cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026 prende forma il Team Italia. Ufficializzate ieri dal Coni le convocazioni di 87 azzurri che prenderanno parte alle Olimpiadi nei cinque sport sul ghiaccio. Ecco tutti gli atleti facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.