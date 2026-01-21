Giancarlo Camolese racconta il dramma di Julio Gonzalez | Erano le 2 di notte squillò il telefono

Il 22 dicembre 2005, Giancarlo Camolese, allora allenatore del Vicenza, si trovava a casa quando alle 2 di notte il telefono squillò. Quel momento segnò un episodio difficile legato a Julio Gonzalez, un evento che avrebbe lasciato un segno nella memoria di chi era coinvolto. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto su un episodio personale e importante, ricostruendo i fatti e il contesto di quella notte.

La sera del 22 dicembre del 2005 Giancarlo Camolese, all'epoca tecnico del Vicenza, era appena tornato a casa e aveva lasciato il telefono acceso. Accadde qualcosa che non dimenticherà mai: "Mister, abbiamo fatto un incidente, Julio è nella macchina, non riescono a tirarlo fuori".🔗 Leggi su Fanpage.it

