Giada D’Antonio si conferma tra le protagoniste dello sci alpino a Pozza di Fassa, ottenendo il secondo posto nella seconda manche di una gara di livello nazionale. Dopo il terzo posto nel gigante FIS di lunedì 19 gennaio, l’atleta italiana ha dimostrato costanza e determinazione nelle discipline delle porte larghe, rafforzando la sua posizione nel circuito. La competizione si è svolta nella suggestiva cornice delle Dolomiti, confermando il valore dello sci italiano.

Secondo podio consecutivo per Giada D’Antonio a Pozza di Fassa: dopo il terzo posto conseguito nel gigante FIS disputato lunedì 19 gennaio, l’azzurra si è ripetuta tra le porte larghe in una prova di carattere nazionale disputata nella località dolomitica. La 16enne campana si è rimessa in gioco dopo sei uscite consecutive (quattro in Nor-Am Cup e due in Coppa del Mondo tra il 28 dicembre e il 13 gennaio), riuscendo a ottenere un paio di validi riscontri sulle nevi italiane. Queste gare servono alla napoletana per migliorarsi tecnicamente, aumentare la propria consapevolezza agonistica e abbassare il pettorale di partenza in vista dei prossimi impegni ai piani superiori del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giada D’Antonio si conferma sul podio a Pozza di Fassa: rimonta nella seconda manche

Giada D’Antonio riparte dalle gare FIS: podio in gigante a Pozza di FassaGiada D’Antonio torna a gareggiare nel circuito FIS e ottiene un podio in gigante a Pozza di Fassa.

Leggi anche: Giada D’Antonio recupera 19 posizioni nella seconda manche ed è settima in un gigante FIS

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Giada D'Antonio è un diamante... da gestire bene; Le critiche sulla gestione di Giada D'Antonio? Coach Ceccato: 'Il suo percorso sarà quello classico'; Perché Giada D’Antonio è stata squalificata nello slalom di Flachau: la gara era già compromessa; Giada D'Antonio, i flop in Nor-Am fanno arrabbiare Paolo De Chiesa: Gestione sbagliata, troppa pressione.

Giada D’Antonio si conferma sul podio a Pozza di Fassa: rimonta nella seconda mancheSecondo podio consecutivo per Giada D'Antonio a Pozza di Fassa: dopo il terzo posto conseguito nel gigante FIS disputato lunedì 19 gennaio, l'azzurra si è ... oasport.it

Giada D’Antonio riparte dalle gare FIS: podio in gigante a Pozza di FassaL'impatto con l'universo dei grandi è stato superato, ci sarà tempo e modo per tornare e recitare il ruolo di prima grandezza a cui un talento cristallino ... oasport.it

I legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis fanno sapere che saranno fatte “analisi anche sul computer della vittima”. E parlano di una “presa di posizione da parte dei Poggi” contro il loro assistito. - facebook.com facebook

Allenamenti sulla Aloch per Giada D'Antonio, nuova promessa dello sci azzurro. La 16enne napoletana, che a fine dicembre ha debuttato in coppa del mondo, prepara i prossimi impegni agonistici in val di Fassa x.com