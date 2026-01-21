Giacomo Toni e Lorenzo Bartolini in scena con Promemoria – Canzoni e poesie per la Giornata della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il Cineteatro Victor di San Vittore ospita “Promemoria”, uno spettacolo che unisce musica e poesia. Giacomo Toni e Lorenzo Bartolini interpretano brani e testi dedicati alla memoria e alla riflessione. L’evento fa parte della rassegna Teatro Fuoricittà, offrendo un momento di sensibilizzazione e approfondimento su un tema di grande attualità.

In occasione del Giorno della Memoria, la rassegna Teatro Fuoricittà del Cineteatro Victor di San Vittore presenta "Promemoria" con Giacomo Toni (pianoforte e voce) e Lorenzo Bartolini (voce). L'appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle 21.15 con "Promemoria", uno spettacolo apertamente.

