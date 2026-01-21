Giacomo Leopardi e i pacifisti moderni

Giacomo Leopardi, noto poeta e filosofo del Romanticismo, ha spesso riflettuto sulla condizione umana e sulla forza come elemento inevitabile della vita. Questa sua consapevolezza può offrire spunti di riflessione anche ai pacifisti moderni, invitandoli a considerare le dinamiche di potere e la necessità di un equilibrio tra forza e pace. Un dialogo tra pensiero classico e impegno contemporaneo per una società più consapevole.

"Non si vive al mondo che di prepotenza. Se tu non vuoi o non sai adoprarla, gli altri l'adopreranno su di te. Siate dunque prepotenti. E così dico dell'impostura". Sappiano allora i pacifinti avari, così come le colombe più generose di sé, che la suddetta farina è del sacco di Giacomo Leopardi. Al quale, purtroppo, è scivolata troppo in fretta di mano la questione dell'impostura. Una piaga forse peggiore della prepotenza. E più infida. Poteva andarci giù più peso. Pur se una scusante l'aveva. Nemmeno un gigante del suo stampo avrebbe potuto prevedere la nascita di piccoli ipocriti del Novecento capaci di svolgere, per cinquant'anni, il ruolo di altruisti un tanto al chilo, salvo arruolarsi poi nel grottesco battaglione dei mozzorecchi.

