Geox e Original Marines annunciano la chiusura di 3 negozi altro duro colpo al commercio palermitano

Geox e Original Marines, due marchi storici del commercio palermitano, hanno comunicato la chiusura di tre punti vendita. Questa decisione rappresenta un’ulteriore sfida per il settore commerciale locale, già segnato da cambiamenti significativi negli ultimi tempi. La notizia si inserisce in un contesto di trasformazione del retail, evidenziando l’importanza di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato.

Altro duro colpo al commercio palermitano. Due storiche insegne hanno annunciato nelle scorse ore la chiusura di alcuni punti vendita. La segreteria generale della Uiltucs Sicilia spiega che “Original Marines ha annunciato l’intenzione di abbassare le saracinesche a fine marzo presso il negozio di corso Calatafimi, dove due lavoratrici part time dovrebbero essere trasferite fuori città, mentre a febbraio chiuderà il punto vendita nel centro commerciale La Torre”. Stessa sorte per la Geox, con cui i sindacati hanno avuto un confronto oggi. Questa volta ad abbassare la saracinesca ad aprile sarà il negozio del Conca d’Oro, dove lavorano 9 unità tutte part time.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Nuovi negozi in via Bertini. L’allarme di Confcommercio: "Altro colpo al cuore della città"

Leggi anche: Ladri alla Manifattura Casentino. Cavi tranciati e produzione bloccata: “Un altro duro colpo per un'azienda in crisi”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Shop scarponcini australian uomo Outlet AUSTRALIAN scarponi uomo scarpe anfibi scarponcini mid inverno.

Geox e Original Marines annunciano la chiusura di 3 negozi, altro duro colpo al commercio palermitanoAddio al marchio di abbigliamento in corso Calatafimi e al centro commerciale La Torre, per l'azienda di calzature stop al punto vendita del Conca d'Oro. Uiltucs: I dipendenti costretti a pagare il p ... palermotoday.it

Falso in bilancio e frode fiscale, sequestro a Original MarinesOtto persone, tra componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Original Marines Spa, società con 600 punti vendita tra l'Italia e l'estero, sono indagati dalla Procura ... ansa.it

PREZZO BOMBA Geox J Eclair Girl D StivalettoBambine e ragazze A soli 29,99€ Invece di 59,90€ Sconto del 50% https://amzn.to/4jKzZSK Saucony Jazz Original Vintage SneakerDonna MINIMO STORICO A soli 38,90€ Invece di 62,9 - facebook.com facebook