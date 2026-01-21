Genitori sgridano il figlio al ristorante scatta la violenza | pestati davanti al bimbo di due anni

Un episodio di violenza si è verificato durante una cena a Mirandola, quando alcuni clienti hanno aggredito mamma e papà dopo aver rimproverato il loro bambino. La scena si è svolta davanti a un bambino di due anni, lasciando un ricordo traumatico e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la gestione delle situazioni di tensione in pubblico. La vicenda è ora al centro di indagini e denunce per lesioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

