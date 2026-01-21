Gelo e disagi al liceo Quasimodo | Serve un nuovo polo scolastio

Al liceo Quasimodo si registrano problemi legati al gelo e ai disagi. È stata presentata un’istanza alla Città Metropolitana per ottenere finanziamenti destinati alla sostituzione degli infissi scolastici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica. Questi interventi sono fondamentali per garantire un ambiente più confortevole e sostenibile, oltre a supportare l’attivazione della nuova caldaia prevista per il prossimo anno scolastico.

Prima di tutto un’istanza per reperire fondi da Città Metropolitana, utili la sostituzione degli infissi scolastici così da rendere ancora più efficiente la nuova caldaia che entrerà in funzione con il prossimo anno scolastico. Sul lungo periodo, però, è il caso di iniziare a pensare a un progetto concreto per un nuovo polo scolastico magentino. Dopo le difficoltà al Quasimodo di Magenta, finito al gelo per una guasto alla centrale termica, sono queste le proposte alla Città Metropolitana da tradurre in pratica secondo il consigliere metropolitano della Lega, Christian Colombo, e della sezione cittadina di Magenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Liceo Quasimodo al gelo. Gli studenti scioperanoGli studenti del liceo Salvatore Quasimodo di Magenta hanno deciso di aderire a uno sciopero, manifestando il loro disagio per le temperature troppo basse all’interno dell’edificio scolastico.

Magenta, al liceo Quasimodo torna il riscaldamento. Ma restano le polemicheAl liceo Quasimodo di Magenta, il riscaldamento è stato ripristinato, garantendo condizioni più confortevoli per studenti e personale.

