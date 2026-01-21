Gegé Munari Quintet in concerto al Charity Café
Venerdì 23 gennaio, il Charity Café ospita il Gegé Munari Quintet in concerto. Il gruppo, guidato dal batterista Gegé Munari, propone un repertorio di standard jazz tra i più significativi, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera intima e raffinata. Un evento dedicato agli appassionati del genere, che desiderano riscoprire le radici e l’evoluzione del jazz attraverso interpretazioni di qualità.
Venerdì 23 gennaio il jazz torna a essere protagonista al Charity Café con un quintetto d'eccezione eccellente, capitanato dal batterista Gegè Munari che ci regalerà forti emozioni ripescando la storia del jazz e un repertorio di brani scelti tra i più importanti standard della musica.🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: RPM Trio in concerto al Charity Café
Leggi anche: Jump Aces in concerto al Charity Café
GALLIANO PROSPERI – RARA JAZZ QUINTETT SABATO 31 GENNAIO 2026 Music Restaurant da Peppe – Torcervara Ore 21:00 Rara è un progetto ideato da Galliano Prosperi, chitarrista e compositore, che ha pubblicato vari lavori sia in campo dis - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.