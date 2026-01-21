Gaza Meloni | Russia in Board of Peace? Niente di strano è in Onu e G20

Il dibattito internazionale sulla presenza della Russia nelle istituzioni multilaterali come l’ONU e il G20 è al centro di molte discussioni. Meloni ha sottolineato che la Russia partecipa a questi organismi, anche se le posizioni sono spesso diverse. Questa realtà riflette la complessità delle relazioni globali e la necessità di dialogo in contesti multilaterali, dove si confrontano paesi con interessi e visioni differenti.

