Gaza Meloni | Russia in Board of Peace? Niente di strano è in Onu e G20
Il dibattito internazionale sulla presenza della Russia nelle istituzioni multilaterali come l’ONU e il G20 è al centro di molte discussioni. Meloni ha sottolineato che la Russia partecipa a questi organismi, anche se le posizioni sono spesso diverse. Questa realtà riflette la complessità delle relazioni globali e la necessità di dialogo in contesti multilaterali, dove si confrontano paesi con interessi e visioni differenti.
Roma, 21 gen. (askanews) – “In qualsiasi organismo multilaterale, multipolare, ci si siede al tavolo con persone che sono distanti da noi: la Russia siede nelle Nazioni unite, nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al G20. In qualsiasi organismo nel quale ci si siede, ci si siede con qualcuno che è distante. Il sistema multilaterale nasce per quello. Quindi la questione si può valutare politicamente ma non è niente di nuovo, niente di strano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nello speciale ‘Porta a porta’ interpellata sulla presenza di Putin nel Board of Peace lanciato da Trump per Gaza.🔗 Leggi su Ildenaro.it
