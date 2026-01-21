garlasco la chat tra alberto e chiara sui filmati porno potrebbe smentire il movente

Nel luglio del 2007, nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi, emergono nuovi dettagli sulla chat tra Chiara e Alberto Stasi. In un messaggio del 17 settembre 2006, Chiara invita Stasi a inviargli un altro filmato, suggerendo un rapporto più intimo. Questi scambi potrebbero contribuire a riconsiderare alcune ipotesi sul movente dell’omicidio, offrendo spunti di riflessione sulla dinamica tra i due protagonisti.

«Quando mi mandi l’altro filmino, mi fai uno squillo che vengo ad accettare». È Chiara Poggi a scrivere ad Alberto Stasi il 17 settembre 2006, undici mesi prima di essere uccisa nella villetta di Garlasco. Una chat diffusa dalla trasmissione «Lo Stato delle Cose» su Rai 3 che potrebbe riscrivere la narrazione del delitto. Perché se fino ad oggi si è ipotizzato che la scoperta di materiale pornografico nel computer del fidanzato potesse essere stata la scintilla dell’omicidio, questa conversazione racconta una storia ben diversa. Alberto e Chiara parlavano liberamente di film scaricati da internet, li condividevano, scherzavano. 🔗 Leggi su Panorama.it

