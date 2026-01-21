Garlasco dalle sedie spostate ai cucchiaini in cucina | gli elementi fanno pensare a più persone sulla scena

Indizi rinvenuti nella cucina di Garlasco suggeriscono la possibile presenza di più persone al momento dell’omicidio di Chiara Poggi. Tra gli elementi trovati, come sedie spostate e cucchiaini, emerge la possibilità di un coinvolgimento più ampio. La scena ricostruita dai rilievi porta a considerare diverse ipotesi, alimentando il dibattito sulle circostanze dell’omicidio e sulle persone presenti in quel momento.

Continuano le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Torna a farsi avanti l’ipotesi, già avallata nelle settimane precedenti dal medico legale Giuseppe Fortuni, che più persone si sarebbe trovate sulla scena del crimine dopo, o durante, l’assassinio della ragazza. Tra gli indizi, rivelano gli inviati di Mattino Cinque, la presenza di più cucchiaini e diverse sedie spostate nella cucina della villetta di Garlasco. Gli indizi nella villetta di Garlasco Chiara Poggi fu uccisa da più persone? Il consulente dei Poggi smentisce Gli indizi nella villetta di Garlasco Sono trascorsi 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, eppure non sembra ancora del tutto chiaro il modo in cui la ragazza fu uccisa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La genetista Baldi: "Non ci sono elementi che mettano Sempio sulla scena del crimine"La genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio, ribadisce che i risultati dell'incidente probatorio non evidenziano elementi che possano collegare Sempio al crimine di Chiara Poggi.

