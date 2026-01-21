Garante infanzia su fatti di La Spezia | Oggi essere maschi espone a rischi maggiori

In seguito alla tragica vicenda di La Spezia, il Garante dell'infanzia ha evidenziato come, oggi, essere maschi possa comportare rischi maggiori per i giovani. La morte di Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, ucciso da un coetaneo, sottolinea l'importanza di intervenire per garantire la sicurezza e il benessere dei minori. È fondamentale affrontare queste criticità con attenzione e responsabilità, promuovendo un ambiente protetto per i giovani.

La morte di Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, accoltellato da un coetaneo a La Spezia, ha suscitato un forte turbamento. A poche ore di distanza, un altro episodio a Sora ha visto coinvolti due diciassettenni, con conseguenze meno gravi. Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha espresso vicinanza alla famiglia di Youssef e parlato del senso di smarrimento di fronte alla “banalità del male”. Terragni invita a non fermarsi alle misure di contenimento, come il divieto di vendita di coltelli o le sanzioni per gli adulti, ma a considerare ciò che precede la violenza. La violenza giovanile coinvolge in prevalenza ragazzi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ho riflettuto su come affrontare in classe i fatti di La Spezia: con autenticità parlerò di limitiDi fronte agli episodi di violenza tra i giovani, come quello di La Spezia, è fondamentale affrontare l’argomento con serietà e sincerità.

