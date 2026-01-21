Gaffe di Mentana sul viaggio di Trump a Davos | Andrà a Crans dove ci sarà anche Lilli Gruber

Durante il telegiornale di TgLa7, Enrico Mentana ha commesso una battuta involontaria, annunciando che Donald Trump sarebbe stato a Crans e che Lilli Gruber sarebbe stata presente, creando una confusione tra località e personaggi. Un errore di pronuncia che ha attirato l’attenzione, evidenziando come anche i professionisti possano incorrere in piccoli incidenti comunicativi in diretta.

Una manciata di secondi, una parola sbagliata e la gaffe è servita. In chiusura del TgLa7, il direttore Enrico Mentana annuncia in diretta che Trump "domani sarà a Crans", spiegando che "a Crans ci sarà anche Lilli Gruber", assente da Otto e mezzo per lo stesso motivo. Siamo sempre in Svizzera, ma non nella località montana dove è avvenuta la tragedia di Capodanno: Gruber, infatti, si trova a Davos, dove Trump è atteso per il World Economic Forum.

