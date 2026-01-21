Gadget tarocchi dei Giochi | blitz in un negozio

Durante le celebrazioni di Milano Cortina 2026, le autorità hanno effettuato un sequestro di gadget tarocchi nei pressi di un negozio. La Guardia di Finanza della Tenenza di Bormio ha intercettato prodotti contraffatti riportanti il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali, sottolineando l’importanza della tutela del marchio e del rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale in occasione di eventi di grande rilevanza internazionale.

Milano Cortina 2026 come le grandi griffe, tanto che le Fiamme Gialle della Tenenza di Bormio hanno operato il primo sequestro di prodotti contraffatti riportanti proprio il logo tutelato delle Olimpiadi invernali che stanno per prendere avvio. In un negozio di Bormio le attività di controllo di finanzieri hanno infatti permesso di individuare un negozio che aveva esposti articoli vari (dai calendari alle cartoline, dalle tazze alle confezioni di caramelle ecc.) con il logo "5 cerchi" delle Olimpiadi in bella mostra, ma a prezzi non di mercato e con una documentazione di supporto che destava sospetti riguardo all'originalità dei pezzi.

