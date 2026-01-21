FX The Beauty la recensione della Serie Tv di Disney+

FX The Beauty è una serie TV di Disney+ che esplora un mondo in cui super modelle esplodono improvvisamente, suscitando grande sconcerto e domande. La narrazione affronta temi di mistero e inquietudine, offrendo uno sguardo originale su un fenomeno inquietante. La serie si distingue per la sua atmosfera sobria e riflessiva, invitando lo spettatore a riflettere sulle implicazioni di un evento così straordinario.

Super modelle che esplodono improvvisamente in tutto il mondo e nessuno sa cosa stia succedendo. Sì esatto, esplodono. Letteralmente e in modo macabro. È questo l’inquietante inizio di FX “The Beauty”, la nuova serie di Disney+ con – tra gli altri – Ashton Kutcher e Bella Hadid e, spoiler, guardatela perché è una roba fortissima. Recensione della serie tv FX “The Beauty” di Disney Plus. FX The Beauty è un gioiellino sapientemente lavorato da Ryan Murphy, una serie sci-fi che è un concentrato di thriller, azione e horror per un ritratto esplosivo dei mali prodotti dal genere umano. Jordan e Cooper, i veri protagonisti, sono due agenti dell’FBI che indagano sui raccapriccianti incidenti che stanno coinvolgendo persone in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

