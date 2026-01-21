Futuro dello stabilimento Beko Duello tra Pd e Fratelli d’Italia

Lo stabilimento Beko di Siena è al centro di un confronto tra il Pd e Fratelli d’Italia. La discussione riguarda le prospettive di sviluppo del sito, con il segretario regionale del PD, Emiliano Fossi, che evidenzia l’assenza di concrete possibilità industriali. La questione coinvolge il futuro della sede produttiva e le iniziative politiche in ambito locale e nazionale.

Botta e risposta sullo stabilimento Beko di Siena tra Pd e Fratelli d’Italia. Ad accendere la miccia, il parlamentare e segretario regionale Dem Emiliano Fossi, che attacca: "Nonostante i percorsi istituzionali avviati e le interlocuzioni in corso sul futuro del sito Beko di Siena, non esistono a oggi prospettive industriali. Nel frattempo, il territorio ha già pagato un prezzo altissimo – sottolinea – circa 140 posti di lavoro su 300 sono andati perduti, in un contesto segnato da prolungata incertezza e dall’assenza di un piano industriale definito. Per questo ho depositato un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo quali garanzie concrete il governo intenda mettere in campo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

