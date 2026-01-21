Furfaro difende Renzi dal veto del M5s | Abbiamo il dovere di essere tutti uniti contro Meloni

Marco Furfaro, deputato del Pd, sottolinea l’importanza dell’unità tra le forze politiche per opporsi a Giorgia Meloni. In un’intervista al Foglio, il parlamentare evidenzia la necessità di collaborazione e coesione tra le diverse anime del centrosinistra per affrontare le sfide imminenti. La sua posizione si inserisce nel dibattito interno al partito e nel contesto politico nazionale, evidenziando l’impegno del Pd nel mantenere un fronte compatto.

“Abbiamo il dovere di essere uniti per battere Giorgia Meloni ”, dice al Foglio Marco Furfaro, deputato del Pd e fedelissimo della segretaria del Pd Elly Schlein. Nessun dubbio dunque sulla linea "testardamente unitaria" di Schlein, nonostante le parole di Riccardo Ricciardi, presidente del gruppo del M5s alla Camera, che ieri ha escluso categoricamente qualsiasi ipotesi di apertura a una coalizione con Italia Viva, considerando il progetto del "campo largo" – o come lo chiama lui "campo giusto" – come un'ipotesi di lavoro incompatibile con la presenza del partito di Matteo Renzi, ponendo di fatto un veto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

